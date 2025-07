Policisti so obravnavali kaznivo dejanje nasilja v družini, storilcu so izrekli ukrep Vestnik V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali deset kaznivih dejanj, šest kršitev javnega reda in miru, štiri prometne nesreče z nastalo materialno škodo, poškodbo vozila na parkirnem prostoru, tri povoženja divjadi in zasegli vozilo.

Sorodno



Omenjeni nasilje v družini Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Robert Golob

Borut Pahor

Marjan Fabjan