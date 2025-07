Mladi kolesarji z EP v Anadii brez odličja Sportal Mlada Slovenca Žak Eržen in Nejc Peterlin sta na evropskem prvenstvu v dirkališčnem kolesarstvu v Anadii na Portugalskem zasedla peto mesto v madisonu med mlajšimi člani. Mladinca Bor Ebner in Tim Mervar sta bila v tej disciplini deveta, so sporočili iz slovenske krovne zveze.

Sorodno

Omenjeni Portugalska Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Dušan Mes

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar