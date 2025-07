Piše: C. R. Med opravljanjem nalog v naselju Obrežje so policisti PPIU PU Novo mesto včeraj okoli 11. ure ustavili voznika kombija Mercedes viano hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 58-letni državljan Gruzije v vozilu prevaža 25 državljanov Egipta, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Sprovajalcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo za ...