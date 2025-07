Policisti PU Maribor na avtocesti ustavili vozilo, v katerem je bilo več tujcev Lokalec.si Policisti PU Maribor so na avtocesti A5 ustavili vozilo z romunskimi registrskimi tablicami, v katerem je bilo osem tujcev. Med njimi je bilo sedem državljanov Iraka, ki so že izrazili nameri za mednarodno zaščito, ter en državljan Romunije, ki naj bi jih prevažal. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države policisti še zbirajo obvestila in vodijo predkazenski postopek.

