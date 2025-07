Del države zajele nevihte Primorske novice Vzhodno Slovenijo, vzdolž meje z Italijo, je popoldne zajela močnejša nevihta, ki se je pomaknila v smeri Kranja in Kamnika. Pot bo nato nadaljevala v smeri Pohorja in Maribora, kjer bo predvidoma že slabela. Lokalno so možni močni nalivi, sunki nevihtnega piša in toča, napovedujejo na Arsu, kjer so za večji del države izdali oranžno opozorilo.

