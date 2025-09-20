|
Za otroke z redkimi bolezni bomo še naprej zbirali zamaške in organizirali humanitarne akcije
|
Nova24TV
|
sobota, 20. september 2025 ob 10:10
|
Za otroke z redkimi boleznimi bomo še naprej zbirali zamaške in organizirali humanitarne akcije. Na petkovi seji državnega zbora, povezani s peticijami, človekovimi pravicami in enakimi možnostmi, so poslanci vladajoče koalicije zavrnili sklepe o financiranju zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi.
Medtem ko so opozicijski poslanci zagovarjali ustanovitev posebnega finančnega sklada...