Za otroke z redkimi boleznimi bomo še naprej zbirali zamaške in organizirali humanitarne akcije. Na petkovi seji državnega zbora, povezani s peticijami, človekovimi pravicami in enakimi možnostmi, so poslanci vladajoče koalicije zavrnili sklepe o financiranju zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi.

Medtem ko so opozicijski poslanci zagovarjali ustanovitev posebnega finančnega sklada