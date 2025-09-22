|
Kontroverza – “svobodnjaki” preprečili zdravljenje otrok, Gabrova pa protestirala
Nova24TV
ponedeljek, 22. september 2025 ob 19:18
Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan je danes, 22. septembra, ob 15. uri pred parlamentom organiziralo protestni shod za pravice najtežje bolnih otrok. Protest je sledil odločitvi “svobodnjaških” poslancev o tem, da ne bodo dopustili zdravljenja otrok v tujini. Zanimivo je to, da se je protesta udeležila Tina Gaber Golob, žena predsednika “svobodnjakov”. To je za naš medij t...