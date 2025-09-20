|
Letošnji moto Festivala Stična mladih: Poglejmo z ekranov gor, okoli sebe
24ur.com
sobota, 20. september 2025 ob 19:58
V najstarejšem slovenskem samostanu poteka 44. tradicionalni katoliški festival Stična mladih. Glavno festivalsko geslo je letos 'Poglej gor', ki mlade nagovarja, da v času digitalne dobe z ekranov pogledajo okoli sebe. V Stični njihove stiske, kot pravijo organizatorji, zbledijo, oziroma so znosnejše, ker se mladi srečajo in si tako pokažejo, da stojijo drug ob drugem. Od ostalih slovenskih fest...