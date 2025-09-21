|
Stična: 5500 mladih svoj pogled usmerilo v nebesa
|
Nova24TV
|
nedelja, 21. september 2025 ob 10:24
|
V cistercijanskem samostanu v Stični se je na 44. srečanju katoliške mladine Stična mladih zbralo 5500 udeležencev iz vse Slovenije, od tega 300 prostovoljcev. Sveto mašo je daroval celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, so sporočili organizatorji.
Letošnja Stična mladih je potekala pod geslom “Poglej gor”. Mladim je predala sporočilo o krščanskem upanju, s čimer se je Stična mladih vključil...