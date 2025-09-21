V cistercijanskem samostanu v Stični se je na 44. srečanju katoliške mladine Stična mladih zbralo 5500 udeležencev iz vse Slovenije, od tega 300 prostovoljcev. Sveto mašo je daroval celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, so sporočili organizatorji.

Letošnja Stična mladih je potekala pod geslom “Poglej gor”. Mladim je predala sporočilo o krščanskem upanju, s čimer se je Stična mladih vključil