Zagorelo je v enem izmed zasebnih gospodarskih obratov za obdelavo lesa na območju Kamnika. Policisti s PU Ljubljana so bili ponoči, nekaj pred 2. uro obveščeni, na kraju pa so posredovali gasilci.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar, ki se je razširil na streho objekta pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj ter v nadaljevanju opravili ogled.

Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistično forenzične preiskave. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.