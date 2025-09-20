Po poročanju Policijske uprave Ljubljana se je danes, 20. septembra, okoli 14. ure se je na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča.

V prometni nesreči so bili v naletnem trčenju udeleženi vozniki treh vozil. Pri tem je bila ena oseba lažje poškodovana. Policisti zoper povzročitelja, državljana Madžarske, vodijo postopek o prekršku.