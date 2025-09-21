57. sejem MOS, ki se je danes končal na celjskem sejmišču, je od srede obiskalo 50.000 ljudi. Čeprav so bile napovedi nekoliko višje (65.000) in skladne z lanskimi številkami, so organizatorji vendarle zadovoljni, saj prireditev ohranja primat največjega poslovno sejemskega dogodka v regiji.

Tokratna rdeča nit je bila trajnost, po mnenju predsednice upravnega odbora Celjskega sejme Nine Ermenc Pag