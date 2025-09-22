|
Ob koncu 57. MOS-a: Vpogled v sedanjost in pogled v prihodnost. Tudi o Celju kot središču poslovnega dogajanja
Demokracija
ponedeljek, 22. september 2025 ob 07:45
Piše: Vančo K. Tegov
Vrata Celjskega sejma so se zaprla. Začasno. 57. MOS, ki je trajal od 17. do 21. septembra, je uspešno zaključen!
V petih sejemskih dneh je Celje obiskalo več kot 50.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Dogodek je znova dokazal, da je največji poslovno-sejemski dogodek v regiji in pravo stičišče podjetniških priložnosti. Dogodek je prav tako pokazal, da se sejma udeležuje...