|
|
Ekipa
|
ponedeljek, 22. september 2025 ob 11:34
|
Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu osvojila bronasto kolajno v skoku s palico.
Več na Ekipa.si
Sorodno
-
Gavi mora na operacijo, poškodoval se je tudi Fermin Lopez 24ur.com, 22.09.25 @ 16:44
-
David Črmelj: Pozabljamo, da je četrto mesto vrhunska uvrstitev RTV Slovenija, 22.09.25 @ 16:42
-
Žena Kristjana Čeha: Bilo je grozljivo Sportal, 22.09.25 @ 12:35
-
"Naravni diamanti Bocvane niso samo v zemlji, ampak so to tudi naši svetovni prvaki, športniki" RTV Slovenija, 22.09.25 @ 11:37
-
Skoraj bi padel s stola: "Saj to je vendar Tadej Pogačar!" zurnal24.si, 22.09.25 @ 11:03
-
Od tartana do vplivnega položaja v svetovni atletiki Ekipa, 22.09.25 @ 10:18
-
Nepremagljivi kralj kronometra v Kigaliju pokvaril Pogačarjev rojstni dan RTV Slovenija, 22.09.25 @ 09:38
-
Evenepoel zažugal Pogačarju: "Tega ne želim obešati na veliki zvon ..." zurnal24.si, 22.09.25 @ 09:26
-
Evenepoel o Pogačarju: To sploh ni pomembno Sportal, 22.09.25 @ 08:00
-
Tadeju Pogačarju je kolajna spolzela iz rok Slovenske novice, 22.09.25 @ 05:35
-
Prireditelji niso uslišali Čehove želje, švedski orjak ujel hokejskega vzornika Delo, 21.09.25 @ 20:39
-
Čeh: Pogoji so bili za vse enaki, zmagali so sicer trije v isti opremi zurnal24.si, 21.09.25 @ 19:36
-
Evenepoel: Super dan za Belgijo, Pogi: Kronometer je odpeljal za čisto desetko Dnevnik, 21.09.25 @ 18:45
-
Tadej Pogačar za las brez kolajne v vožnji na čas, prvak Evenepoel Primorske novice, 21.09.25 @ 18:44
-
Pogačar: Če me Remco ujame, je malo brez zveze. Kapo dol! RTV Slovenija, 21.09.25 @ 18:43
-
'Selektor mi je malo zbil moralo, ko mi je dejal, da naj se ne pustim ujeti' 24ur.com, 21.09.25 @ 18:41
-
Raketa Remco je zmlel tudi Tadeja Pogačarja Delo, 21.09.25 @ 18:34
-
Tadej Pogačar ni bil stoodstoten: Nisem želel obupati nad kronometrom, naslednjo nedeljo bo boljše Sportal, 21.09.25 @ 18:33
-
Pogačar po zgrešenem bronu: "Če me Remco ujame, je malo brez veze" Svet 24, 21.09.25 @ 18:28
-
"Selektor mi je malo zbil moralo" zurnal24.si, 21.09.25 @ 18:18
-
Kristjan Čeh ni ubranil srebra Primorske novice, 21.09.25 @ 18:00
-
Čeh po finalu: "To je bil najslabši nastop v karieri, zelo sem razočaran" Svet 24, 21.09.25 @ 17:57
-
Čeh razočaran po osmem mestu: "To je bil najslabši nastop v karieri" RTV Slovenija, 21.09.25 @ 17:55
-
Melissa Jefferson-Wooden izenačila dosežek legendarne Jamajčanke Sportal, 21.09.25 @ 17:52
-
Čeh ostal 'velik' tudi po razočaranju: Pogoji so bili za vse enaki 24ur.com, 21.09.25 @ 17:51
-
Epske besede Pogačarja: "Če me je Remco ujel, je brez veze!" Ekipa, 21.09.25 @ 17:38
-
Evenepoel o 'ujetem' Pogačarju: Na tlakovcih sem videl, da se mu približujem, a nisem želel čez limit 24ur.com, 21.09.25 @ 17:31
-
Kristjan Čeh: Zelo sem razočaran, a pogoji so bili za vse enaki Sportal, 21.09.25 @ 17:30
-
Pogačar za dobro sekundo zgrešil bron v vožnji na čas, prvak Evenepoel Svet 24, 21.09.25 @ 17:07
-
Evenepoel na kronometru pometel s konkurenco, Pogačar ostal brez kolajne Dnevnik, 21.09.25 @ 17:00
-
Pogačar na kronometru ostal brez kolajne. Kar mu je med dirko storil Evenepoel, je presenetilo Slovenske novice, 21.09.25 @ 16:56
-
Ostal brez darila: Ob rojstnem dnevu Pogačar 1,66 sekunde zaostal za medaljo Maribor24.si, 21.09.25 @ 16:55
-
Remco Evenepoel še tretjič svetovni prvak, Tadej Pogačar za las brez odličja Sportal, 21.09.25 @ 16:55
-
Kristjan Čeh na svetovnem prvenstvu pristal na osmem mestu Lokalec.si, 21.09.25 @ 16:43
-
Kristjan Čeh po močni nevihti ostal brez pričakovane medalje Maribor24.si, 21.09.25 @ 16:35
-
Ni šlo, Kristjan Čeh tega svetovnega prvenstva ne bo imel v najboljšem spominu Slovenske novice, 21.09.25 @ 16:34
-
Pogačarju je kolajna pobegnila za nekaj več kot sekundo zurnal24.si, 21.09.25 @ 16:33
-
V težkih razmerah veliko razočaranje za Kristjana Čeha Sportal, 21.09.25 @ 16:20
-
Tretje zlato Melisse Jefferson-Wooden, poraz Keely Hodgkinson, slavje Bocvancev Delo, 21.09.25 @ 16:07
-
Kristjan Čeh brez zadnjega poskusa v finalu Delo, 21.09.25 @ 15:31
-
Veliko razočaranje, Čeha ustavilo tudi vreme, prirediteljev ne zurnal24.si, 21.09.25 @ 15:25
-
Čeh v razmočenem Tokiu daleč od kolajne Svet 24, 21.09.25 @ 14:12
-
Švicarka svetovna prvakinja, Slovenka zrušila enega od dveh rekordov Dnevnik, 21.09.25 @ 13:50
-
To pa je veliko razočaranje: Pogačar brez odličja, 'zlati' Evenepoel v svoji ligi 24ur.com, 21.09.25 @ 13:28
-
Tokio ostaja zaklet za Kristjana Čeha Dnevnik, 21.09.25 @ 13:28
-
Uspeh kariere za Urško, kmalu na vrsti moški s Pogačarjem na čelu Ekipa, 21.09.25 @ 13:20
-
Naslov Švicarki, Urška Žigart z najboljšim rezultatom na SP zurnal24.si, 21.09.25 @ 13:11
-
Urška Žigart s svojim najboljšim rezultatom na svetovnih prvenstvih Svet 24, 21.09.25 @ 13:09
-
V živo: Remco Evenepoel na prvem merjenju vmesnega časa veliko hitrejši od Pogačarja Sportal, 21.09.25 @ 12:19
-
Zaupanje slovenski atletinji Dnevnik, 21.09.25 @ 10:54
-
Lia Apostolovski izvoljena v športno komisijo Svetovne atletike Sportal, 21.09.25 @ 10:49
-
Pogačarjev poseben dan: za 27. rojstni dan na lovu za novim mejnikom Svet 24, 21.09.25 @ 10:15
-
Kakšna čast za slovensko športnico, glasovalo rekordno število udeležencev zurnal24.si, 21.09.25 @ 10:14
-
Melissa Jefferson-Wooden osvojila tretjo zlato medaljo RTV Slovenija, 21.09.25 @ 10:02
-
Pogačar danes po zlato? Kar so Slovencu naredile stavnice, je norost Ekipa, 21.09.25 @ 09:06
-
Čeh daleč od kolajne: deževni finale končal že po petih metih RTV Slovenija, 21.09.25 @ 08:18
-
Tadej Pogačar bo svoj 26. rojstni dan preživel v "pisarni" zurnal24.si, 21.09.25 @ 08:09
-
Čeh s 63.07 v neregularnih razmerah daleč od boja za medalje 24ur.com, 21.09.25 @ 07:55
-
Urška Žigart do svojega najboljšega rezultata doslej na SP 24ur.com, 21.09.25 @ 07:51
-
Tadej Pogačar za 1,66 sekunde ob medaljo; Evenepoel razred zase RTV Slovenija, 21.09.25 @ 07:36
-
Kristjan Čeh: Želim si, da bi v finalu zdržal pritisk Svet 24, 21.09.25 @ 07:21
-
V živo: Kristjan Čeh zaradi višjih na tekmi leta z zamudo Sportal, 21.09.25 @ 06:37
-
'Kocke ob koncu kronometra znajo biti odločilne' 24ur.com, 20.09.25 @ 16:36
-
Kenijka Chebet na SP v Tokiu osvojila dve zlati medalji Sportal, 20.09.25 @ 16:13
-
Evenepoel povedal, kaj si misli o Pogačarjevi odločitvi zurnal24.si, 20.09.25 @ 14:04
-
Boj za medalje v kronometru: Pogačar na progo ob 15:57; Evenepoel ob 16.00 RTV Slovenija, 20.09.25 @ 12:37
-
Slovenskemu rekorderju zadostoval že en samcat met zurnal24.si, 20.09.25 @ 11:44
-
Evenepoel pripravljen na obračun s Pogačarjem: Več nas je, boljše je Sportal, 20.09.25 @ 10:46
-
Evenepoel prepričan, da lahko na svetovnem prvenstvu premaga Pogačarja 24ur.com, 20.09.25 @ 10:23
-
Evenepoel Pogačarju vrgel rokavico Svet 24, 20.09.25 @ 10:11
-
Izjemen met Kristjana Čeha: Z lahkoto do finala SP Maribor24.si, 20.09.25 @ 09:09
-
Sijajne novice iz Tokia, Čeh potreboval le en met Ekipa, 20.09.25 @ 08:04
-
Čeh s prvim metom do velikega finala: Prvi cilj sem izpolnil 24ur.com, 20.09.25 @ 07:50
-
Wanyonyi junak izjemno hitrega teka na 800 metrov; Hall kraljica sedmeroboja RTV Slovenija, 20.09.25 @ 07:41
-
Kristjan Čeh napovedal boj za naslov prvaka Delo, 20.09.25 @ 07:23
-
Slavljenec Pogi po novo mavrico Slovenske novice, 20.09.25 @ 07:10
-
Čeh izpolnil prvi cilj – s prvim metom zanesljivo v finale RTV Slovenija, 20.09.25 @ 07:06
-
Španka osvojila še drugo zlato medaljo v Tokiu, Brazilec prvo Sportal, 20.09.25 @ 06:54
-
Kristjan Čeh na SP v Tokiu navdušil že s prvim metom Sportal, 20.09.25 @ 06:21
-
Pogačar v Ruandi v lov na dvojno krono, tihi favorit tudi Roglič 24ur.com, 20.09.25 @ 06:00
-
Kristjan Čeh: Sem dobro pripravljen, mogoče najbolje v tej sezoni Svet 24, 20.09.25 @ 05:53
-
Na ortopedski kliniki Slovenske novice, 19.09.25 @ 22:45
-
Ali lahko Slovenec v boju z uro sleče belgijsko kroglo? RTV Slovenija, 19.09.25 @ 20:28
-
Đalović po preobratu do druge zmage na klopi Maribora 24ur.com, 19.09.25 @ 19:34
-
Lyles kot Bolt, zmaga tudi za Femke Bol Delo, 19.09.25 @ 17:23
-
Svetovno prvenstvo: Le zaročenca Urška in Tadej z dvojnim nastopom v Ruandi Dnevnik, 19.09.25 @ 15:11
-
Čeh z velikimi pričakovanji v boj za medalje v Tokiu RTV Slovenija, 19.09.25 @ 12:27
-
Čeh med favoriti za kolajno: Sem v najboljši formi leta zurnal24.si, 19.09.25 @ 12:24
-
Čeh na SP v Tokiu z velikimi pričakovanji: Zadnji treningi so pokazali, da sem boljše pripravljen kot na začetku sezone Sportal, 19.09.25 @ 11:18
|
Omenjeni
Najbolj brano
Osebe dneva