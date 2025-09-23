|
|
Guterres: Ponovno se soočamo z vprašanjem, kakšen svet zgraditi skupaj
|
N1
|
torek, 23. september 2025 ob 19:09
|
Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v otvoritvenem nagovoru splošne razprave svetovnih voditeljev na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN v New
Sorodno
-
Macron Trumpu: Zaradi tebe sem obtičal sredi New Yorka #video SiOL.net, 23.09.25 @ 17:43
-
Panika v New Yorku! Tajna služba odkrila nevarno grožnjo (FOTO) Slovenske novice, 23.09.25 @ 16:42
-
Po napadu na njegovo ženo se je oglasil Čeh, to sporoča zlobnim jezikom Ekipa, 23.09.25 @ 16:39
-
Trump: Škoda, da mi Združeni narodi niso pomagali rešiti konfliktov 24ur.com, 23.09.25 @ 16:35
-
Guterres: Združene narode je treba okrepiti, države ne smejo obupati Dnevnik, 23.09.25 @ 16:04
-
Donald Trump: Končal sem sedem vojn. Združeni narodi so neučinkoviti N1, 23.09.25 @ 16:00
-
Zakaj so imeli neznanci 100.000 SIM-kartic ob zasedanju OZN v New Yorku Dnevnik, 23.09.25 @ 15:27
-
Ameriška tajna služba razbila mrežo 300 strežnikov in 100.000 SIM kartic 24ur.com, 23.09.25 @ 15:20
-
Ameriška tajna služba razkrila eno najhujših komunikacijskih groženj doslej N1, 23.09.25 @ 15:05
-
V sredo in četrtek bo veljala popolna zapora na tej relaciji Vestnik, 23.09.25 @ 13:45
-
(VIDEO) Macron v New Yorku blokiran zaradi Trumpa Demokracija, 23.09.25 @ 12:32
-
Po hrvaškem predsedniku Plenkovića k priznanju Palestine pozivajo še poslanci N1, 23.09.25 @ 12:31
-
Trump uresničil napoved: antifo z odlokom opredelil kot teroristično organizacijo N1, 23.09.25 @ 12:28
-
Tretjina poslancev pozvala vlado k priznanju Palestine Dnevnik, 23.09.25 @ 12:24
-
Tretjina hrvaških poslancev pozvala Plenkovića k priznanju Palestine SiOL.net, 23.09.25 @ 11:56
-
Voznica v Godemarcih zapeljala s ceste in trčila v parkirano vozilo Vestnik, 23.09.25 @ 11:40
-
Trump jemanje paracetamola povezal z avtizmom. Strokovnjaki trdijo drugače N1, 23.09.25 @ 10:38
-
Po Franciji še več evropskih držav priznalo Palestino, med njimi tudi Belgija, Andora, Luksemburg, Malta in Monako Politikis, 23.09.25 @ 09:41
-
Fajon: Zgodovina se bo brezkompromisno spominjala tistih, ki med genocidom v Gazi molčijo RTV Slovenija, 23.09.25 @ 08:27
-
Države priznavajo Palestino kot po tekočem traku Svet 24, 23.09.25 @ 08:04
-
Po Franciji med evropskimi državami še več priznanj Palestine N1, 23.09.25 @ 07:41
-
Trump v govoru Generalni skupščini: Namesto Združenih narodov sem moral končati vojne RTV Slovenija, 23.09.25 @ 07:27
-
Fajon pozdravila priznanja Palestine: "Zgodovina ne bo prizanesljiva do oklevanja" N1, 23.09.25 @ 07:25
-
Fajon v ZN: Varnost prinaša mednarodno pravo, ne pa surova sila Dnevnik, 23.09.25 @ 07:17
-
Podpora Palestincem raste Slovenske novice, 23.09.25 @ 06:50
-
Začenja se splošna razprava svetovnih voditeljev na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN SiOL.net, 23.09.25 @ 06:48
-
Ministrica Tanja Fajon na ZN: Surova sila ne prinese varnosti SiOL.net, 23.09.25 @ 06:26
-
Bocvana proslavlja: zgodovinska štafetna zmaga prinesla praznik Svet 24, 23.09.25 @ 06:24
-
Fajonova v New Yorku pozdravila priznanja Palestine 24ur.com, 23.09.25 @ 06:24
-
Po Franciji še več evropskih držav priznalo Palestino Primorske novice, 23.09.25 @ 05:05
-
Po Franciji še več evropskih držav priznalo Palestino Mladina, 23.09.25 @ 00:00
-
Fajon / »Ko surova sila nadomesti pravo, to ne prinese varnosti« Mladina, 23.09.25 @ 00:00
-
Moralni kompas človeštva Mladina, 23.09.25 @ 00:00
-
Francija priznala Palestino zurnal24.si, 22.09.25 @ 22:39
-
Francija priznala državo Palestino 24ur.com, 22.09.25 @ 21:56
-
Francija priznala Palestino Delo, 22.09.25 @ 21:47
-
Francija priznala državo Palestino. Golob vesel, da so sledili slovenski odločitvi. SiOL.net, 22.09.25 @ 21:43
-
Emmanuel Macron: "Prišel je čas za priznanje palestinske države" Svet 24, 22.09.25 @ 21:30
-
Predsednica Pirc Musar predstavila slovenske dosežke v New Yorku Svet 24, 22.09.25 @ 21:05
-
80 let Združenih narodov, a razlogov za praznovanje ni veliko 24ur.com, 22.09.25 @ 20:46
-
Pirc Musar pozvala k izvolitvi prve generalne sekretarke ZN SiOL.net, 22.09.25 @ 20:25
-
Poziv Nataše Pirc Musar v New Yorku požel aplavz N1, 22.09.25 @ 20:11
-
Guterres poziva države k sodelovanju pri reševanju kriz in doseganju napredka RTV Slovenija, 22.09.25 @ 19:31
-
Fajon v New Yorku: Priznanja države Palestine odpirajo pot k miru in uresničitvi rešitve dveh držav Vlada RS, 22.09.25 @ 18:00
-
Varnostni svet ZN ostro nad Rusijo, ker je kršila estonski zračni prostor N1, 22.09.25 @ 17:05
-
"Naravni diamanti Bocvane niso samo v zemlji, ampak so to tudi naši svetovni prvaki, športniki" RTV Slovenija, 22.09.25 @ 11:37
-
Vrnitev v Modro laguno Ekipa, 22.09.25 @ 11:34
-
Francija na konferenci o rešitvi dveh držav priznala Palestino RTV Slovenija, 22.09.25 @ 08:15
-
Slovenija pozdravlja priznanje Palestine v več državah, Netanjahu besen Dnevnik, 22.09.25 @ 07:35
-
Pirc Musar na konferenci o rešitvi dveh držav: več držav bo priznalo Palestino SiOL.net, 22.09.25 @ 07:30
-
Macron: Palestino priznala tudi Francija N1, 22.09.25 @ 07:14
-
Jelen trčil v kolesarja, ki je utrpel hujše telesne poškodbe Vestnik, 22.09.25 @ 06:35
-
80. obletnica Združenih narodov / Guterres pozval k sodelovanju med državami Mladina, 22.09.25 @ 00:00
-
Pirc Musar na okrogli mizi WHO za krepitev zdravstvene enakosti Mladina, 22.09.25 @ 00:00
-
Tanja Fajon / »Slovenija pozdravlja priznanje Palestine v več državah« Mladina, 22.09.25 @ 00:00
-
Čeh ostal 'velik' tudi po razočaranju: Pogoji so bili za vse enaki 24ur.com, 21.09.25 @ 17:51
-
Kristjan Čeh: Zelo sem razočaran, a pogoji so bili za vse enaki Sportal, 21.09.25 @ 17:30
-
Tri velike zahodne zaveznice priznale Palestino Svet 24, 21.09.25 @ 16:26
-
Velika Britanija, Kanada in Avstralija priznali Palestino kot državo Maribor24.si, 21.09.25 @ 16:10
-
V priznanje Palestine še Velika Britanija, Kanada in Avstralija 24ur.com, 21.09.25 @ 15:03
|
Omenjeni
Najbolj brano
Osebe dneva