Domžalski policisti so v preteklem tednu obravnavali številne dogodke, vključno s tatvinami, vlomi, najdenim orožjem, prometnimi nesrečami, vožnjo pod vplivom alkohola ter poskusom ropa. Med drugim so bili obveščeni o pretepu, v katerem sta bili poškodovani dve osebi. Ugotovljeno je bilo, da je skupina neznanih posameznikov pristopila do oškodovancev in od njiju zahtevala denar, kar je privedlo do ...

