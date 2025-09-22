Kamniški policisti so v preteklem tednu obravnavali vrsto različnih dogodkov, med katerimi so bili ponarejeni bankovci, prometne nesreče, izguba denarnice, spletne goljufije, tatvine, ukraden moped, spuščen pes, uničevanje okolja in valjenje dima. Ena izmed intervencij je bila povezana z onesnaženjem potoka. Policisti so bili poslani na območje Kamnika, kjer so ob pregledu manjšega potoka Osranc o ...

