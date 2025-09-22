S septembrom se je začela nova sezona rubrike Iz prve roke. Županja Občine Domžale, mag. Renata Kosec, tudi tokrat odgovarja na aktualna vprašanja, predloge, pripombe in kritike občank in občanov ter društev in organizacij. V današnjem videu se osredotoča na vprašanja v zvezi s trajno zaporo Ljubljanske ceste, sprejemom zlatih maturantk in maturanov, povabi na dogodek ob dnevu slovenskega športa, ...

