Slovenija dobiva sistem alarmiranja po javnih mobilnih omrežjih: prvo testiranje v soboto ob 12. uri Primorske novice Slovenija dobiva sistem za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm. Namenjen je hitremu in učinkovitemu pošiljanju nujnih informacij na določenem geografskem območju v primeru naravnih in drugih nesreč. Pomagal bo tudi pri iskanju pogrešanih oseb. Prvo javno testiranje sistema bo potekalo v soboto ob 12. uri.

