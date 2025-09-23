|
Slovenija dobiva sistem alarmiranja po javnih mobilnih omrežjih: prvo testiranje v soboto ob 12. uri
|
Primorske novice
|
torek, 23. september 2025 ob 12:59
|
Slovenija dobiva sistem za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm. Namenjen je hitremu in učinkovitemu pošiljanju nujnih informacij na določenem geografskem območju v primeru naravnih in drugih nesreč. Pomagal bo tudi pri iskanju pogrešanih oseb. Prvo javno testiranje sistema bo potekalo v soboto ob 12. uri.