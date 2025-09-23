 

Golob s škandaloznimi izjavami o božičnici kaže svoj etatističen svetovni nazor
Nova24TV
torek, 23. september 2025 ob 00:03

Predlog obvezne božičnice, ki ga je čez noč predlagala Golobova vlada, še vedno razburja tako javnost kot socialne partnerje. Da gre še za enega od ad hoc predlogov samega predsednika vlade, o katerem drugi predstavniki vlade sploh niso bili obveščeni, je jasno po njegovem odzivu, tipično polnem arogance, neznanja in prezira do zasebnega sektorja.

Delodajalske organizacije so seveda skočile v zrak

...
Vir
Komentarji(0)toggle
Obrazec za komentiranjetoggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.


Vpišite prikazane znake
 

Sorodno

Omenjeni

Najbolj brano

    Osebe dneva

    preberi.si

    Domov
    24ur.com
    Časnik
    Delo
    Demokracija
    Dnevnik
    Dolenjski list
    Družina
    Ekipa
    Finance
    Gorenjski glas
    Mladina
    Nova24TV
    Planet
    Primorske novice
    Primorski dnevnik
    Reporter
    RTV Slovenija
    Slovenske novice
    SiOL.net
    Svet 24
    Večer
    zurnal24.si

    Dodatno

    O preberi.si
    Politika zasebnosti
    Iskanje

    EP v nogometu

    Evropsko prvenstvo v nogometu

    Google Translate

    English Croatian French German Italian Spanish Serbian Slovenian Hungarian