Predlog obvezne božičnice, ki ga je čez noč predlagala Golobova vlada, še vedno razburja tako javnost kot socialne partnerje. Da gre še za enega od ad hoc predlogov samega predsednika vlade, o katerem drugi predstavniki vlade sploh niso bili obveščeni, je jasno po njegovem odzivu, tipično polnem arogance, neznanja in prezira do zasebnega sektorja.

Delodajalske organizacije so seveda skočile v zrak