Janša: Neobdavčena božičnica le, če rezultati poslovanja to omogočajo
Lokalec.si
torek, 23. september 2025 ob 20:43
V SDS po navedbah predsednika Janeza Janše podpirajo izplačila čim višje neobdavčene božičnice, a le tam, kjer rezultati poslovanja to omogočajo. V javnem sektorju bi to po Janševi oceni veljalo, ko ima proračun presežek. Obvezna božičnica v podjetjih, ki so na robu preživetja na trgu, pa lahko zaposlenim dejansko ogrozi blaginjo, je opozoril.
“Absolutno podpiramo izplačila čim višje, neobdavčene