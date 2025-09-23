V SDS po navedbah predsednika Janeza Janše podpirajo izplačila čim višje neobdavčene božičnice, a le tam, kjer rezultati poslovanja to omogočajo. V javnem sektorju bi to po Janševi oceni veljalo, ko ima proračun presežek. Obvezna božičnica v podjetjih, ki so na robu preživetja na trgu, pa lahko zaposlenim dejansko ogrozi blaginjo, je opozoril. “Absolutno podpiramo izplačila čim višje, neobdavčene ...

