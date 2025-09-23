Več kot 400 zvezdnikov obsodilo ukinitev oddaje Jimmyja Kimmla 24ur.com Po manj kot tednu dni je ameriška televizijska mreža ABC popustila pod težo kritik in napovedala vrnitev večerne oddaje Jimmyja Kimmla. Več kot 400 hollywoodskih zvezdnikov je pred tem podpisalo odprto pismo, s katerim so obsodili ukinitev oddaje s strani Disneya. Odločitev naj bi bila sprejeta pod pritiskom administracije Donalda Trumpa zaradi Kimmelovih komentarjev o atentatu na konservativnega...

