Oddaja Jimmyja Kimmla znova na sporedu, Trump grozi s tožbo SiOL.net Komična oddaja Jimmyja Kimmla, ki jo je ameriška televizijska mreža ABC prejšnji teden ukinila zaradi Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, se je v torek zvečer vrnila na zaslone. Kimmel je poudaril, da se ni nameraval posmehovati umoru Kirka. Ameriški predsednik Donald Trump je mreži ABC posredno zagrozil s tožbo.

