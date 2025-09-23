V Ljubljani na pobudo ministrstva mednarodni in domači strokovnjaki razpravljali o kapitalskih trgih Vlada RS Ministrstvo za finance je v Ljubljani organiziralo mednarodno konferenco z naslovom Unlocking Growth: The Future of Slovenian and European Capital Markets, na kateri smo osvetlili različne vidike razvoja kapitalskih trgov. Vsak trg mora najti svoj recept za uspeh, za evropskega pa bo zelo pomembna nadaljnja integracija, je bilo slišati v razpravah, v katerih smo predstavili tudi dosežke Slovenije.

Sorodno





