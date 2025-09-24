|
Golob odpovedal nastop pred evropskimi finančniki, a sprejel gostjo, ki jo povezujejo s Hamasom
|
Nova24TV
|
sreda, 24. september 2025 ob 18:09
|
Ko gre za razvoj slovenskega gospodarstva, premierja Roberta Goloba ni. Ko pa v Ljubljano pride poročevalka ZN Francesca Albanese, ki jo ZDA povezujejo s Hamasom in jo imajo ZDA na svoji “črni listi”, jo sprejme kot avtoriteto, je izpostavil Boštjan Perne ob nedavni odpovedi udeležbe na konferenci o prihodnosti slovenskih in evropskih kapitalskih trgov.
Iz Golobovega kabineta so na dan konference ...