Danska premierka Mette Frederiksen je izjavila, da ne izključuje možnosti, da je za vdorom dronov, ki je v ponedeljek zvečer povzročil štiriurno zaprtje letališča v Københavnu, stala Rusija. Incident je označila kot “najresnejši napad na dansko kritično infrastrukturo doslej”. Na vprašanje o motivu je dejala: “Motiti in ustvarjati nemir, vzbuditi zaskrbljenost, preizkusiti meje.” V ponedeljek zveč ...

