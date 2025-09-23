|
Smo pred katastrofo velikih razsežnosti? Ruski droni nad Dansko in Norveško širijo zaskrbljenost
torek, 23. september 2025 ob 14:52
Danska premierka Mette Frederiksen je izjavila, da ne izključuje možnosti, da je za vdorom dronov, ki je v ponedeljek zvečer povzročil štiriurno zaprtje letališča v Københavnu, stala Rusija. Incident je označila kot “najresnejši napad na dansko kritično infrastrukturo doslej”. Na vprašanje o motivu je dejala: “Motiti in ustvarjati nemir, vzbuditi zaskrbljenost, preizkusiti meje.”
V ponedeljek zveč...