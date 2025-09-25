|
|
[Video] Nova ruska provokacija nad Dansko? Jih bomo kmalu sestreljevali?
|
Nova24TV
|
četrtek, 25. september 2025 ob 09:34
|
Včeraj v poznih večernih urah so se nad danskim letališčem Aalborg na severu države pojavili nepooblaščeni droni. Letališče so iz varnostnih razlogov začasno zaprli. Operacije z droni so se pojavile na treh manjših letališčih na jugu države, a so ta ostala odprta.
Gre že za drugi incident povezan z droni v tem tednu. Pred včerajšnjim incidentom je bilo zaradi letenja dronov zaprto letališče v Køb...
