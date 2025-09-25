Včeraj v poznih večernih urah so se nad danskim letališčem Aalborg na severu države pojavili nepooblaščeni droni. Letališče so iz varnostnih razlogov začasno zaprli. Operacije z droni so se pojavile na treh manjših letališčih na jugu države, a so ta ostala odprta.

Gre že za drugi incident povezan z droni v tem tednu. Pred včerajšnjim incidentom je bilo zaradi letenja dronov zaprto letališče v Køb