Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je danes v parlamentarno proceduro vložila predlog sprememb Zakona o dohodnini, s katerim predlaga obsežno davčno razbremenitev zaposlenih. Na novinarski konferenci je poslanka Suzana Lep Šimenko poudarila, da je cilj novele povečati neto plače vseh zaposlenih ter zmanjšati enega najvišjih davčnih primežev v EU in OECD. Predlog zakona predvideva post ...

