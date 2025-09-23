|
SDS za postopno davčno razbremenitev: Toliko več bomo imeli v denarnicah
Nova24TV
torek, 23. september 2025 ob 16:39
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je danes v parlamentarno proceduro vložila predlog sprememb Zakona o dohodnini, s katerim predlaga obsežno davčno razbremenitev zaposlenih. Na novinarski konferenci je poslanka Suzana Lep Šimenko poudarila, da je cilj novele povečati neto plače vseh zaposlenih ter zmanjšati enega najvišjih davčnih primežev v EU in OECD.
Predlog zakona predvideva post...