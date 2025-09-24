|
Janša: Čas za klic k razumu, ne za deljenje predvolilnih bonbončkov
Radio Ognjišče
sreda, 24. september 2025 ob 13:28
»Božičnica – nagrada za dobre rezultate dela in gospodarjenja ali nov davek?« To se v odzivu na predlog uvedbe obvezne štirinajste plače sprašuje predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša. Pravi, da v SDS absolutno podpirajo izplačila čim višje, neobdavčene božičnice, povsod, kjer rezultati poslovanja to omogočajo. Višina naj bo rezultat poslovne politike in socialnega ...