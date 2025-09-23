|
|
Pijan 40-letnik v Novem mestu napadel lastno mamo, posredovala policija
|
Slovenske novice
|
torek, 23. september 2025 ob 16:51
|
Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.
|