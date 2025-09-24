|
OZS: Golob lahko zaposlenim pomaga s tem, da razbremeni stroške plač
sreda, 24. september 2025 ob 02:23
Napoved predsednika vlade, da bo božičnica obvezna za vse, je zgolj bombonček pred volitvami, zapišejo na OZS.
Če bi predsednik vlade zares želel pomagati zaposlenim, bi razbremenil stroške plač v Sloveniji in bi v začetku svojega mandata pustil že sprejeto postopno dvigovanje splošne davčne olajšave, kar bi vsem zaposlenim v državi omogočilo višje neto plače, so zapisali.
