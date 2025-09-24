Sprejeti dodatni ukrepi za preprečevanje vnosa afriške prašičje kuge v Slovenijo Vlada RS Zaradi širjenja afriške prašičje kuge (APK) na Hrvaškem se je 23. septembra sestalo Državno središče za nadzor bolezni (DSNB), ki je preučilo situacijo in sprejelo nekatere dodatne ukrepov. Uprava za varno, hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov, lovce in potnike pa k veliki previdnosti pri potovanjih na Hrvaško.

