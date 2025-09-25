Odpoklicana je moka, preverite, če jo imate doma Lokalec.si Odpoklic: pšenična bela moka Mlin Katić. Moka je bila odpoklicana zaradi presežene mejne vrednosti pesticida klorpirifos – etilena. Seznam izdelkov (tip/oznaka)

Pšenična posebna bela moka T400, 1kg, 5kg, 10kg, 25kg

Pšenična ostra moka T400; 1kg, 5kg, 10kg, 25kg

Pšenična bela moka T500; 1kg, 5kg, 10kg, 25kg

Pšenična polbela moka T850; 5kg, 10kg, 25kg

Pšenična črna moka T1100; 1kg, 5kg, 25kg

Pšeničn ...

