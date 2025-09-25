|
Odpoklicana je moka, preverite, če jo imate doma
Lokalec.si
četrtek, 25. september 2025 ob 09:48
Odpoklic: pšenična bela moka Mlin Katić. Moka je bila odpoklicana zaradi presežene mejne vrednosti pesticida klorpirifos – etilena.
Seznam izdelkov (tip/oznaka)...
Pšenična posebna bela moka T400, 1kg, 5kg, 10kg, 25kg
Pšenična ostra moka T400; 1kg, 5kg, 10kg, 25kg
Pšenična bela moka T500; 1kg, 5kg, 10kg, 25kg
Pšenična polbela moka T850; 5kg, 10kg, 25kg
Pšenična črna moka T1100; 1kg, 5kg, 25kg
Pšeničn