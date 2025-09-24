|
Pogačar niti na brutalno zahtevni trasi ni izgubil ravnotežja ali smisla za humor #video
Sportal
sreda, 24. september 2025 ob 14:31
Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi je danes na sporedu mešana ekipna tekma v vožnji na čas, kolesarji in kolesarke, ki na tej preizkušnji niso nastopali, pa so današnji dan izkoristili za ogled trase za cestno preizkušnjo. Tadej Pogačar, ki je očitno hitro prebavil poraz na kronometru, kjer je za las zgrešil bronasto kolajno, si je dal duška na vzponih in del prevozil kar na zadnjem kolesu.