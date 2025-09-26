|
Slovenci z izjemnim Omrzelom v lov na mavrični kolesarski gral
|
Sportal
|
petek, 26. september 2025 ob 04:00
|
Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi se bodo danes za naslov svetovnega prvaka merili mladinci (start ob 8.00) in mlajši člani (start ob 12.00). Selektor Nace Korošec je za mladinsko dirko izbral Gala Stareta, Vanjo Kuntariča Žiberta in Bastiana Petriča, selektor kategorije U23 Martin Hvastija pa računa na Jakoba Omrzela, ki je lansko prvenstvo moral izpustiti zaradi hu...