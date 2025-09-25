|
Jutra bodo še hladnejša, Kredarico že pobelilo
|
24ur.com
|
četrtek, 25. september 2025 ob 09:07
|
Dežja za ta teden še ni konec. Čez dan se bodo namreč še pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, ki bodo verjetnejše tudi v petek popoldne. "V zadnjih dneh so temperature občutno padle, v prihodnjem tednu pa kaže, da se bo še bolj ohladilo. Zlasti jutra bodo zaradi več jasnine zelo hladna, s temperaturami le okoli 5 stopinj, v mraziščih pa se lahko pojavi tudi slana," napoveduje naš hišni prognos...