Jutra bodo še hladnejša, Kredarico že pobelilo 24ur.com Dežja za ta teden še ni konec. Čez dan se bodo namreč še pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, ki bodo verjetnejše tudi v petek popoldne. "V zadnjih dneh so temperature občutno padle, v prihodnjem tednu pa kaže, da se bo še bolj ohladilo. Zlasti jutra bodo zaradi več jasnine zelo hladna, s temperaturami le okoli 5 stopinj, v mraziščih pa se lahko pojavi tudi slana," napoveduje naš hišni prognos...

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Tadej Pogačar

Bojan Kumer

Jan Oblak