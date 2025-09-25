|
Prihodnji teden drastična ohladitev: možna slana, danes na Kredarici sneg
|
SiOL.net
|
četrtek, 25. september 2025 ob 11:02
|
V zadnjih dneh so temperature občutno padle, v prihodnjem tednu pa kaže, da se bo še bolj ohladilo, napovedujejo na Meteoinfo. Kot so zapisali, bodo zaradi več jasnine hladna zlasti jutra, ko bo le okoli pet stopinj Celzija. V mrzliščih se bo tako lahko pojavila tudi slana, na Neurje.si pa pravijo, "da bi zaradi nižjih temperatur meja sneženja lahko bila razmeroma nizka". Sneg je že danes rahlo po...