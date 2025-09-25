Prihodnji teden drastična ohladitev: možna slana, danes na Kredarici sneg SiOL.net V zadnjih dneh so temperature občutno padle, v prihodnjem tednu pa kaže, da se bo še bolj ohladilo, napovedujejo na Meteoinfo. Kot so zapisali, bodo zaradi več jasnine hladna zlasti jutra, ko bo le okoli pet stopinj Celzija. V mrzliščih se bo tako lahko pojavila tudi slana, na Neurje.si pa pravijo, "da bi zaradi nižjih temperatur meja sneženja lahko bila razmeroma nizka". Sneg je že danes rahlo po...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Tadej Pogačar

Klemen Boštjančič

Janez Janša