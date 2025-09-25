|
Interdisciplinarna mednarodna znanstvena konferenca: Ljubljana Sanctions Conference
Vlada RS
četrtek, 25. september 2025 ob 11:43
Z uvodnima govoroma ministrice za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije Tanje Fajon ter generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in varstvo interesov in glavnega pravnega svetovalca na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve dr. Marka Rakovca se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani začela dvodnevna mednarodna znanstvena konferenca Ljubljana Sanctions Conference.