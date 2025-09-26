Kdo je minister z najdražjim in kdo z najstarejšim vozilom? 24ur.com Želim biti vzgled, pravi minister za okolje in podnebje Bojan Kumer, ki se službeno vozi v električnem Mercedes-Benzu, katerega nabavna cena je dobrih 90.000 evrov. Vozila sicer ministrstvo zanj ni kupilo, ampak najelo. Vozne parke so v tem mandatu vlade posodobili tudi drugi ministri. Na ministrstvu za obrambo so lani kupili dve službeni vozili, skupaj vredni dobrih 173 tisoč evrov, trije minis...

Sorodno





































































