 

Kdo je minister z najdražjim in kdo z najstarejšim vozilom?
petek, 26. september 2025 ob 06:06
Želim biti vzgled, pravi minister za okolje in podnebje Bojan Kumer, ki se službeno vozi v električnem Mercedes-Benzu, katerega nabavna cena je dobrih 90.000 evrov. Vozila sicer ministrstvo zanj ni kupilo, ampak najelo. Vozne parke so v tem mandatu vlade posodobili tudi drugi ministri. Na ministrstvu za obrambo so lani kupili dve službeni vozili, skupaj vredni dobrih 173 tisoč evrov, trije minis...
