Janja po idealnem prostem dnevu v lov za devetim naslovom svetovne prvakinje Sportal Na svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Seulu bo v petek zgodaj zjutraj po slovenskem času (3.00) na sporedu polfinale v težavnostnem plezanju. V boj za finalno vstopnico se podaja pet slovenskih plezalcev in plezalk, Janja Garnbret, ki je z dvema osvojenima smerema z odliko opravila s kvalifikacijami, Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Mia Krampl in Luka Potočar. Finale bo na sporedu ob 12.00.

