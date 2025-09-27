Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je znova dokazala, da je ena najboljših na svetu.

Dan po tem, ko je na svetovnem prvenstvu v Seulu osvojila zlato medaljo v težavnostnem plezanju, je stopila na najvišjo stopničko še v balvanskem plezanju in tako dosegla zlati dvojček.

Za Garnbret je to že 12. odličje na svetovnih prvenstvih. Med katerimi je kar deset zlatih medalj.

Med najboljšimi se je izkazala tudi druga slovenska predstavnica, Jennifer Buckley. Ta je v finalu dosegla odlično peto mesto.