“Če vas slučajno zanima, zakaj nismo štiri otroke z redkimi boleznimi poslali na zdravljenje v Ameriko”
Demokracija
četrtek, 25. september 2025 ob 20:27
Piše: Moja Dolenjska
Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je na današnji seji vlade odločila, da bo Slovenija za delovanje palestinske uprave namenila 1,2 milijona evrov. Iz sklepa je razvidno, da gre za prispevek Slovenije v letu 2025 in da je načrt palestinski upravi v prihodnjih šestih mesecih zagotoviti po 200 milijonov ameriških dolarjev mesečno.
V okviru tega so države Francija, Špani...