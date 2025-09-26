Piše: Spletni časopis

Vlada bo letos za delovanje palestinske uprave podarila 1.200.000 evrov, so sporočili iz vlade in pojasnili, da je “kontinuirano delovanje palestinske uprave nujno za vzpostavitev in ohranitev palestinske državnosti”.

Po tem, ko so 4. junija 2024 poslanci vladnih strank priznali državo Palestino s kršitvijo poslovnika parlamenta, ker se jim je mudilo, ker so s priznanjem pos