21-letni Billy Vigar, nekdanji mladinec londonskega Arsenala in član Chichester Cityja, je umrl zaradi hudih poškodb možganov, ki jih je utrpel med tekmo angleške sedme lige.

Poskušal je preprečiti, da bi žoga zapustila igrišče, pri tem pa z glavo trčil v betonsko ograjo ob robu igrišča.

Na kraju so mu nudili prvo pomoč, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga dali v umetno komo in operirali.

Žal so bile poškodbe prehude.