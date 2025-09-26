Včeraj nekaj po 12. uri je na avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo prišlo do nenavadnega dogodka, v katerem je umrl 40-letni šofer tovornjaka.

Po prvih podatkih je 46-letnemu vozniku tovornega vozila na avtocesti počila prednja desna pnevmatika, zaradi česar je ustavil na odstavnem pasu, približno en kilometer pred izvozom Dobruška vas. O tem je obvestil drugega, 40-letnega voznika, ki se je n