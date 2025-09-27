V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 228 klicev, v okviru katerih so policisti posredovali pri 99 dogodkih.

Obravnavali so 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zaradi hujših prometnih prekrškov pa so trem voznikom zasegli vozilo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali dvanajstkrat na javnem kraju in enkrat v zasebnem prost