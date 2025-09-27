|
Policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 228 klicev, 17 prometnih nesreč in 20 kaznivih dejanj
|
Lokalec.si
|
sobota, 27. september 2025 ob 07:56
|
V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 228 klicev, v okviru katerih so policisti posredovali pri 99 dogodkih.
Obravnavali so 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zaradi hujših prometnih prekrškov pa so trem voznikom zasegli vozilo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali dvanajstkrat na javnem kraju in enkrat v zasebnem prost...