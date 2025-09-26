|
Minister Han v Osaki: Obisk na Japonskem in sodelovanje na Expo Osaka odlična promocija Slovenije
Vlada RS
petek, 26. september 2025 ob 11:19
Minister Matjaž Han danes zaključuje tridnevni obisk Japonske, na katerem ga je spremljala številčna gospodarska delegacija slovenskih podjetij v organizaciji SPIRIT Slovenija in Gospodarske zbornice Slovenija. V Osaki se je udeležil slovenskega nacionalnega dneva na Expo 2025 ter se srečal z državnima ministroma za gospodarstvo in kmetijstvo Yoichirom Kogom in Hirofumijem Takinamijem.