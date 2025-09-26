Minister Han v Osaki: Obisk na Japonskem in sodelovanje na Expo Osaka odlična promocija Slovenije Vlada RS Minister Matjaž Han danes zaključuje tridnevni obisk Japonske, na katerem ga je spremljala številčna gospodarska delegacija slovenskih podjetij v organizaciji SPIRIT Slovenija in Gospodarske zbornice Slovenija. V Osaki se je udeležil slovenskega nacionalnega dneva na Expo 2025 ter se srečal z državnima ministroma za gospodarstvo in kmetijstvo Yoichirom Kogom in Hirofumijem Takinamijem.

