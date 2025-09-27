|
Minister Han v Osaki: Obisk na Japonskem in sodelovanje na Expo Osaka odlična promocija Slovenije
Lokalec.si
sobota, 27. september 2025 ob 07:31
Minister Matjaž Han zaključuje tridnevni obisk Japonske, na katerem ga je spremljala številčna gospodarska delegacija slovenskih podjetij v organizaciji SPIRIT Slovenija in Gospodarske zbornice Slovenija.
V Osaki se je udeležil slovenskega nacionalnega dneva na Expo 2025 ter se srečal z državnima ministroma za gospodarstvo in kmetijstvo Yoichirom Kogom in Hirofumijem Takinamijem.
Minister Matjaž H...