Ohladilo se bo, v prihodnjem tednu najverjetneje začetek kurilne sezone
24ur.com
petek, 26. september 2025 ob 11:39
"Čeprav smo okoli 20. septembra ponekod še izmerili temperaturo okoli 30 stopinj Celzija, pa se ozračje nad nami postopno ohlaja," pojasnjujejo na Agenciji za okolje, kjer napovedujejo, da se bo z dotokom hladnega zraka od severovzhoda ozračje v prihodnjem tednu še bolj ohladilo. Marsikdo si bo domovanje že pred tem ogrel in pričela se bo kurilna sezona. Ta se je lani začela že 15. septembra....