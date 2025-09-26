Ohladilo se bo, v prihodnjem tednu najverjetneje začetek kurilne sezone 24ur.com "Čeprav smo okoli 20. septembra ponekod še izmerili temperaturo okoli 30 stopinj Celzija, pa se ozračje nad nami postopno ohlaja," pojasnjujejo na Agenciji za okolje, kjer napovedujejo, da se bo z dotokom hladnega zraka od severovzhoda ozračje v prihodnjem tednu še bolj ohladilo. Marsikdo si bo domovanje že pred tem ogrel in pričela se bo kurilna sezona. Ta se je lani začela že 15. septembra....

