|
V prihodnjem tednu se bo ponekod začela kurilna sezona
|
Primorski dnevnik
|
petek, 26. september 2025 ob 15:55
|
Čeprav smo okoli 20. septembra ponekod še izmerili temperaturo okoli 30 °C, pa se ozračje nad nami postopno ohlaja. Še bolj pa se bo z dotokom hladnega zraka od severovzhoda ozračje ohladilo v prihodnjem tednu, je zapisal Arso na družbenih omrežjih.
Za začetek kurilne sezone v Sloveniji »uradno« velja dan, pred katerim je bila večerna temperatura ob 22. uri (po poletnem času) tri večere zapored niž...